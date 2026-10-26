Mattarella: tutelare Servizio Sanitario Nazionale è priorità assoluta

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Cerimonia di apertura della V edizione del Festival delle Regioni e Province autonome 2026. Tra le preoccupazioni espresse dal presidente anche l’uso improprio del’Intelligenza Artificiale

C’è “un campo di assoluta priorità. Quello che il Presidente Fedriga ha definito “uno dei grandi patrimoni della Repubblica” e uno “dei sistemi universalistici di maggior valore”: il Servizio sanitario nazionale. Questa opinione è condivisa dalla grande maggioranza dei nostri concittadini, consapevoli della necessità di preservare e sviluppare uno strumento fondamentale per assicurare il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione” ha dichiarato Mattarella a Frienze.

“Un contributo importante” al settore della Sanità , ha aggiunto il Presidente ”è venuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dalle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea attraverso il Dispositivo istituito in risposta alla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia. Un Piano flessibile, soggetto a otto revisioni, per adattarlo ai cambiamenti via via intervenuti e alle nuove esigenze nel frattempo emerse. L’Italia, con una dotazione di oltre 194 miliardi di euro – di cui ha già ricevuto finora 166 miliardi – è stata la principale beneficiaria europea di questo dispositivo. Le risorse sono state destinate, per il 37 per cento, a finalità sociali e 15,6 miliardi specificatamente alla salute. Tra gli interventi della decima e ultima rata figurano importanti misure in materia di salute, tra le quali l’attivazione di 1270 case di comunità e di 327 Ospedali di comunità, la creazione di oltre 6000 nuovi posti letto di terapia intensiva e semintensiva, l’acquisto di 3.200 grandi apparecchiature sanitarie, l’assistenza di 566 mila persone tramite la telemedicina e l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico attraverso documenti clinici digitali”.

Per questo secondo Mattarella “è da augurarsi che, a livello della stessa Unione europea, le procedure previste per l’impiego delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, con i necessari adattamenti, trovino applicazione anche con riferimento ad altri fondi europei con importante valenza economica e sociale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Cerimonia di apertura della V edizione del Festival delle Regioni e Province autonome 2026.

“Quest’anno il Festival è incentrato su diverse tematiche che confluiscono nella trattazione dalla prospettiva del cambiamento, delle profonde e diffuse trasformazioni che segnano la stagione in cui viviamo. Il cambiamento oggi procede a ritmo sempre più veloce, sospinto dalla scienza e dalla tecnologia che incidono in ogni ambito delle nostre vite. Anche alle istituzioni è richiesto il coraggio di cambiare, considerando i processi in corso, che hanno, come sappiamo, una dimensione globale”. Ha aggiunto poi il presidente della Repubblica,

Che ha concluso : “il rischio, talvolta riconosciuto anche dalle stesse big tech, è che lo sviluppo dei modelli attraverso l’apprendimento automatico conduca a una perdita di controllo dei processi tecnologici. L’esigenza è quella di porre un freno a una competizione sempre più esasperata tra un numero limitato di soggetti, con esiti che, allo stato, la scienza non è in condizione di prevedere. Se ci limitassimo ad essere spettatori dell’espansione, in ogni direzione, del potere computazionale, potrebbero essere pregiudicati i valori fondativi della centralità della vita umana e, al contempo, della nostra democrazia”.