Nervi: dal Rock Contest al ‘palco’ del 1° Maggio

E’ Nervi il vincitore di 1° Maggio NEXT 2020, fuori il primo singolo “Sapessi che cos’ho”.

È Nervi – nome d’arte di Elia Rinaldi, già nei Finister – il vincitore del Primo maggio Next 2020 (contest legato al Concerto del Primo maggio di Roma). Con il suo brano di esordio Sapessi che cos’ho, giudicato da una giuria composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo maggio, presidente giuria), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard) e Enrico Schleifer (RadUni), si è guadagnato un contributo in denaro pari a 15mila euro da parte di Nuovo Imaie per la realizzazione di un live tour di almeno 8 concerti.

Ma già diversi artisti son passati direttamente dai palchi del Rock Contest a quelli del 1° Maggio, era già successo per Il Geometra Mangoni nel 2016, Incomprensibile FC nel 2017 (entrambi vincitori assoluti) e Loren (allora con il nome di Amarcord) sempre nel 2017.

“Sapessi che cos’ho”, il debut single pubblicato per UMA Records (distribuzione Artist First) era stato presentato per la prima volta sul palco del Rock Contest 2019 nel quale Nervi si qualificò come finalista.

“Una canzone senza storia, senza giudizio e senza morale: Sapessi che cos’ho è una festa svuotata dalla narrazione, in una pista da ballo dominata dagli ossimori. Nervi si sveste di fronte a uno specchio che altera il suono della sua voce e dei suoi pensieri, in un trip di lucida disillusione. La delicatezza della più malinconica delle chitarre acustiche incontra synth languidi e distesi: in mezzo a cristalli rotti e paillettes che non brillano più, il climax strumentale finale è l’ultimo offuscato drink della sera”.