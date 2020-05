Novoli, partiranno i lavori per recupero ex centrale Fiat

Firenze, parte il recupero dell’ex centrale termica che fu dello stabilimento Fiat di Novoli. Sono stati infatti aggiudicati in via provvisoria i lavori – al via entro l’anno – e il progetto esecutivo (l’appalto è andato alle ditte Gedi e Conpact) per la trasformazione della struttura in spazio pubblico polifunzionale innovativo e sostenibile con area informativa, centro espositivo culturale e terrazza panoramica con servizio ristorazione.

Secondo gli accordi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l’Immobiliare Novoli, proprietaria della ciminiera (in passato punto focale del panorama), ha in carico la realizzazione dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione per il successivo trasferimento dell’immobile al Comune.

Il progetto ha l’obiettivo di rimanere il più coerente possibile con le caratteristiche dell’immobile. Il blocco nord è stato pensato come un volume in struttura metallica, la cui forma possa fondersi e dialogare con la volumetria dell’ex centrale termica: i nuovi volumi andranno a connettersi all’architettura solida dell’edificio storico.

All’interno della scala principale e delle terrazze interne si prevede l’utilizzo di verde rampicante, in grado di fornire una schermatura dalle alte temperature nei mesi estivi. L’ex ciminiera sarà ricostruita in una struttura leggera, mantenendo le stesse dimensioni e forme dell’originale. Particolare attenzione sarà posta alla sua illuminazione scenografica che permetterà di rendere questo elemento un segno architettonico distintivo per la città anche in ore serali.

Come dichiarato dall’assessore all’urbanistica, turismo, ed innovazione tecnologica, di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re: “Grazie a questo recupero la centrale termica diventa un luogo simbolico di passaggio dal passato al futuro della città. L’intervento si inserisce nel ridisegno complessivo di questa parte di città, che prevede una piazza verde di quartiere, una pista ciclabile per collegare via di Novoli e viale Guidoni e nuovi parcheggi pubblici di superficie nell’area ovest, oltre al completamento del parco con nuovo campo giochi e area cani”.