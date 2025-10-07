Nave compagna israeliana ferma a 21 miglia da porto Livorno

Era previsto il suo arrivo in rada a Livorno nei giorni scorsi, ma la Zim Iberia, nave contenitore della compagnia israeliana Zim a oggi non ha ancora raggiunto la costa, e secondo quanto si apprende si trova attualmente ferma in una zona di mare a sud dell’isola di Gorgona, a 21 miglia al largo dello scalo livornese in attesa di istruzioni.

E’ la seconda nave della compagnia israeliana in una settimana -, dopo il caso della Zim Virginia che 5 giorni fa dopo alcune ore di ritardo ha poi attraccato in Darsena Toscana ma non è stata scaricata per lo sciopero dei lavoratori portuali e quindi è ripartita per Barcellona -, a raggiungere il porto di Livorno. La prefettura di Livorno in queste ore, come confermato stamattina dal prefetto Giancarlo Dionisi, sta lavorando per cercare di sbloccare la situazione.