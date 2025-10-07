Bomba rudimentale a tribunale Pisa, Riesame annulla i 2 arresti

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha revocato gli arresti domiciliari per Veronica Zegarelli e Luigi Palli, accusati di azione terroristica per il posizionamento di un ordigno rudimentale davanti al tribunale di Pisa nel febbraio 2023.

Il Tribunale del riesame di Firenze ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che lo scorso 11 settembre aveva portato all’arresto di Veronica Zegarelli, 39 anni, originaria di Bologna e residente a Carrara, e Luigi Palli, 29 anni, originario di Faenza, per l’ordigno rudimentale che fu lasciato nei pressi del portone di servizio del tribunale di Pisa il 21 febbraio febbraio 2023. Il reato contestato ai due indagati, indicati dagli inquirenti come appartenenti all’area anarchica pisana, era atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Nell’occasione erano anche state perquisite altre quattro persone tra le province di La Spezia e Massa Carrara. Come riporta oggi La Nazione, dando notizia della liberazione dei due indagati, Palli e Zegarelli, durante l’interrogatorio di garanzia, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Il loro legale, l’avvocato Fabio Sommovigo, aveva fatto istanza al Riesame che ha poi annullato la misura di custodia cautelare per entrambi. Non si conoscono ancora le motivazioni della decisione. Il legale aveva sollevato alcuni dubbi sul riconoscimento dei due assistiti e la procedura di identificazione che si era basata in particolare sull’incrocio dei filmati della videosorveglianza che ritraevano due figure quella notte con alcune caratteristiche simili a quelle dei due indagati, come l’altezza, l’andatura, la montatura degli occhiali e il naso.