Natale in musica con The Hacienda e New York Ska Jazz Ensemble!

25 dicembre in musica con la reunion dei fiorentini The Hacienda alla Limonaia di Fucecchio e da tradizione i New York Ska-Jazz Ensemble ad infiammare il palco dell’Auditorium Flog

Due concerti imperdibili per smaltire cene e pranzi natalizi. Il 25 dicembre alla Limonaia di Fucecchio una inaspettata ma graditissima sorpresa con il ritorno dei fiorentini The Hacienda (vincitori dell’edizione Rock Contest 2005) a seguire dj set, ingresso libero. QUI tutti i dettagli della serata.

Alla Flog di Firenze tornano i New York Ska Jazz Ensemble! Multiculturali, aperti, con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, da sempre la colonna sonora ideale per una calorosa serata di festa da trascorrere in compagnia. Special guest Ivanoska a seguire dj set. Apertura 21,15 – inizio concerti 22,00 INFO

Ingresso in cassa: 13,00 € 10€+dp in prevendita https://bit.ly/2pfEbmN