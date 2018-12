New York ska Jazz Ensemble in concerto “Christmas tour”

Da tradizione la sera del 25 dicembre vede il ritorno dei fantastici New York Ska Jazz Ensemble sul palco della Flog di Firenze. Apertura ore 21.30 a seguire Rock Ska Dancehall

Le tradizioni contano. E non potrebbe essere la sera del 25 Dicembre senza i NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE sul palco della Flog, ormai da anni appuntamento fisso con un Party ‘digestivo’ dei lauti pranzi natalizi grazie ad un dirompente quanto divertente mix musicale, tutto da ballarerola che ha trasformato in sold-out i suoi concerti.

New York Ska-Jazz Ensemble è un progetto creativo dallo stile unico. Un insieme di musicisti eterogenei che non perde occasione per tornare ad esibirsi dal vivo, attività che negli anni non sembra stancarli. Per capire le potenzialità di questo insieme di musicisti, basterebbe dire che i suoi componenti provengono da band come Toasters, Scofflaws e Skatalites. Multiculturali, aperti, con un sound che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, il New York Ska-Jazz Ensemble è da sempre la colonna sonora ideale per una serata di festa e allegria.

Apertura ore 21,30 – INGRESSO € 12€ (10€ in prevendita+ d.p.) INFO