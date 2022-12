Natale a Firenze: Nardella, luminarie si, ma con il 33% in meno del consumo energetico

By

Firenze, presentato nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre, a Palazzo Vecchio il programma delle iniziative di Natale e il Festival Green Line; presenti il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella e il direttore artistico del festival Green Line Sergio Risaliti.

All’iniziativa il sindaco della città fiorentina ha illustrato la folta programmazione natalizia che avrà luogo a Firenze per questo 2022. “Possiamo fare un Natale luminoso, bello, diffuso anche con una grande attenzione verso la sostenibilità e il consumo energetico. Avremo comunque le luminarie natalizie, ci saranno anche delle sorprese, però ridurremo del 33% il consumo energetico passando da 14 a 9 ore di accensione. Avremo tanti eventi, piccoli e diffusi nei quartieri, 58 alberi di Natale, a cominciare da quello bellissimo di Piazza Duomo che accenderemo il 7 dicembre come da tradizione“.

In merito al Festival Grenn Line, il Festival delle Luci che si protrarrà fino al 8 gennaio 2023, il sindaco ha voluto precisare che “sarà all’insegna della sostenibilità energetica, però sempre coi nostri monumenti al centro dell’attenzione. Avremo luci d’artista, molte mostre dedicate a questo Natale e tante novità disseminate in tutti i quartieri fino al 7 gennaio. Natale si annuncia da record per Firenze“.