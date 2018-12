Natale in Santo Spirito: 7 dicembre accensione albero dei bambini

La Comunità Agostiniana di Firenze e la piccola Margherita sono lieti di invitare tutti i bambini ad una grande festa che darà il via alle iniziative per il Natale 2018.

Il 7 dicembre alle 17 sul Sagrato di Santo Spiritosarà acceso l’albero della Vita, con i sabbiarelli di Alberto Ferrari e realizato dai bambini delle scuole Agnesi, Nencioni, Torrigiani, San Pier Martire e Scuola catechistica di Santa Felicita. Ad allietare la Festa l’animazione del coro Na’ara di Firenzuola diretto dal Mastro Edoardo Materassi ed i canti di natale della Compagnia di Babbo Natale! Per tutti ci saranno dolci e tè! Successivamente, alle ore 18 celebreremo la Santa Messa ed alle 19.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra di Marcello Aversa “Il canto della Vita”.

Realizzato appositamente per questa occasione, Vita semper vincit è un albero della vita in terracotta, composto da ottantamila pezzi e alto due metri e trentasette centimetri. Interpretando in modo originale l’antica tradizione del “presepe di Pasqua”, lungo il suo sviluppo verticale l’opera narra episodi della storia della Salvezza, con scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento: dalla creazione di Adamo ed Eva al peccato originale, dall’annunciazione, alla nascita di Gesù, alla sua passione e morte, alla resurrezione.

‘Vita semper vincit’ sarà esposto nella Sagrestia del Sangallo della Basilica di Santo Spirito, a Firenze, in un dialogo silente con il Crocefisso di Michelangelo, capolavoro giovanile del maestro del Rinascimento. All’interno della Basilica, inoltre, saranno collocate altre trenta opere di Marcello Aversa, sempre in terracotta, dedicate all’Annunciazione, alla Natività e all’Adorazione dei Magi.

Marcello Aversa (Sant’Agnello, Napoli, 1966) è l’erede più originale della tradizione del Settecento napoletano: ha fatto della miniatura la sua cifra, per meglio rispondere a Colui che da infinitamente grande sceglie di farsi infinitamente piccolo, al Creatore che si fa creatura. Il microcosmo di Aversa è invito alla ricerca, a meravigliarsi a passo (o meglio a sguardo) lento, a soffermarsi su quei particolari che richiedono tempo e che altrimenti sfuggono.

I suoi personaggi hanno dimensioni che variano da otto millimetri a dieci centimetri di altezza, e abitano uno scenario modellato in un unico blocco di creta, cotto al forno a quasi mille gradi. La mostra è promossa da Fondazione Crocevia e Basilica di Santo Spirito. Allestimento a cura di Studio 2G con la sponsorizzazione tecnica di Siram. Marcello Aversa Il canto della vita Basilica e Sagrestia di Santo Spirito Piazza Santo Spirito, 30 – Firenze 8 dicembre 2018 – 2 febbraio 2019.

Inaugurazione venerdì 7 dicembre 2018 ore 18.00 Santa Messa ore 18.45. Presentazione e concerto Orari di visita della Basilica Feriali: 10-13/15-18 Festivi: 11.30-13.30/1.

Questo il programma completo: