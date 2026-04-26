Incidente stradale nell’Aretino, un morto e un ferito grave

Un uomo di 39 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) lungo la Setteponti Levante. Gravemente ferito anche un 25enne: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso. L’allarme al 118 è scattato alle 14:16.

Nell’incidente sarebbe coinvolta una sola auto. Problemi si sono registrati per la circolazione deviata su viabilità alternativa.

Secondo quanto ricostruito l’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa nella fossetta a lato della carreggiata. Nell’impatto, l’occupante più giovane è stato sbalzato all’esterno della vettura rimanendo

ferito. Per estrarre il 39enne dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco. A seguito dell’incidente la strada è rimasta chiusa in entrambe i sensi di marcia fino alle 16:30 circa. Sul posto per le forze dell’ordine intervenuti i carabinieri.