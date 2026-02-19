Nasce con grave cardiopatia, neonato di 3 giorni salvato in Toscana

Nasce con una grave cardiopatia, il piccolo Edoardo che a soli tre giorni di vita e con un peso inferiore ai 2,8 chilogrammi, è stato operato e salvato dalla sinergia vincente tra l’Asl Toscana sud est e l’ospedale del Cuore di Monasterio di Massa (Massa Carrara).

La storia a lieto fine inizia all’ospedale San Donato di Arezzo, dove Edoardo nasce. Poco dopo il parto, si spiega in una nota di Monasterio e Asl Toscana sud est, i sanitari si accorgono che qualcosa non va poichè il piccolo mostra difficoltà nell’ossigenazione e alcuni valori risultano anomali, rendendo necessari approfondimenti. Il neonato viene ricoverato nel reparto di neonatologia, diretto dalla dottoressa Letizia Magi, e sottoposto a esami mirati che confermano la presenza di una grave cardiopatia congenita. In poche ore, grazie all’attivazione immediata della rete, Edoardo viene trasferito d’urgenza con il trasporto neonatale protetto da Arezzo a Massa, all’ospedale del Cuore di Monasterio, centro di riferimento toscano per la cardiologia e la cardiochirurgia neonatale.

Lì i cardiologi confermano la diagnosi effettuata dalla neonatologia del San Donato: il piccolo è affetto da una trasposizione dei grandi vasi, associata a difetti interventricolari multipli con una coartazione aortica. Edoardo viene affidato al team guidato dal dottor Giuseppe Santoro, direttore della cardiologia interventistica pediatrica e del congenito adulto di Monasterio. Attraverso una delicata procedura emodinamica, eseguita passando dai vasi sanguigni, il dottor Santoro riesce a migliorare l’ossigenazione del bambino, guadagnando tempo prezioso in attesa dell’intervento chirurgico.

Dopo appena due giorni, il neonato affronta l’intervento cardiochirurgico. In sala operatoria il dottor Vitali Pak, direttore della cardiochirurgia pediatrica e del congenito adulto di Monasterio, insieme alla sua équipe, esegue con successo l’intervento correttivo che ripristina il normale percorso del sangue nel cuore. Seguono oltre due settimane di terapia intensiva pediatrica e neonatale, giorni delicati durante i quali Edoardo viene seguito giorno e notte dal team diretto dalla dottoressa Elisa Barberi. Le sue condizioni migliorano passo dopo passo, fino al trasferimento in reparto da dove poi nei giorni scorsi viene dimesso e torna a casa, accolto dalle coccole di mamma e papà e dall’abbraccio emozionato dei nonni.