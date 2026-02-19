Regionali: Tar rigetta ricorso di Toscana Rossa, Bundu fuori da Consiglio

Il Tar ha rigettato il ricorso di Toscana rossa e Antonella Bundu rimane fuori dal Consiglio regionale. Questa la decisione della sezione terza, in attesa di conoscere le motivazioni. La candidata dalla presidenza della sinistra radicale aveva superato la soglia del 5%, ma non altrettanto aveva fatto la lista che l’appoggiava (composta da Rifondazione, Potere al popolo e Possibile). Il ricorso si basava sull’assegnazione anche alla lista dei voti espressi alla sola candidata presidente (circa 11.000). Assegnazione che avrebbe permesso a Bundu di entrare in Consiglio.

“Aspettiamo le motivazioni e rilanceremo. Non è stato dichiarato inammissibile. Procederemo a sollevare la questione ai livelli superiori”, fa sapere la stessa Bundu annunciando quindi il passaggio in appello al Consiglio di Stato.

“Nel ringraziare nuovamente tutte le persone che ci hanno accompagnato fino a qui prendiamo atto con dispiacere della decisione del Tar della Toscana di rigettare il nostro ricorso. Attendiamo di leggere le motivazioni per ogni ulteriore considerazione – spiega – sapendo che andremo avanti ai livelli successivi, perché è evidente che c’è una stortura nella legge elettorale su cui si era annunciato di mettere mano, senza che poi nessuna azione sia avvenuta da parte dell’attuale maggioranza del Consiglio regionale. Non è ovviamente finita qui e sapremo far valere le nostre ragioni nei prossimi passaggi, ricordando che il problema principale è politico”.

“Cioè – conclude – un bipolarismo forzato che ogni giorno prova a ignorare le lotte di cui siamo parte. Lo sappiamo le regole vengono scritte per neutralizzare i conflitti. Non lo permetteremo.”