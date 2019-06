Nasce BuyFood Toscana, a Siena il 7 giugno

Nasce BuyFood Toscana, prima vetrina internazionale dedicata ai prodotti Dop, Igp e Agriqualità della Toscana: sono attesi a Siena il 7 giugno prossimo 50 buyer da tutto il mondo, di cui una ventina da Paesi extraeuropei; altrettante le aziende presenti nel complesso di Santa Maria della Scala, insieme ai rappresentanti di 16 fra Consorzi e Associazioni di tutela. Nel pomeriggio si susseguiranno dunque una serie di incontri B2B tra aziende e buyer.

“L’edizione zero del BuyFood Toscana nasce forte della convinzione della tradizione toscana e della qualità del nostro agroalimentare”, ha affermato Marco Remaschi, assessore

all’agricoltura della Regione Toscana, secondo cui con l’iniziativa “diamo il via a un percorso che hanno modo di vedere può innescare vantaggi importanti per il nostro settore

agroalimentare”.

BuyFood Toscana 2019 è organizzata dalla Regione in collaborazione con PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, grazie alla collaborazione del Comune di Siena e al supporto della Fondazione Qualivita. L’evento si avvale della sinergia di Vetrina Toscana.