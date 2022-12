Nardella, una norma per il decoro cittadino per vietare “ad esempio la merce appesa fuori dai negozi sulle pareti dei palazzi storici”

Firenze, le strade del centro cittadino sono spesso piene di oggetti e merci appese sulle mura dei palazzi storici. Proprio per risolvere questa problematica una nuova proposta sul decoro urbano verrà a breve proposta in consiglio comunale.

A dare la notizia sul Facebook lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella. Infatti, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 dicembre, il primo cittadino ha scritto un post in cui affermava la sua intenzione a voler rendere la “città più ordinata e bella” proprio attraverso una proposta sul decoro urbano. Nel testo condiviso sul suo profilo si legge: “La bellezza di Firenze passa anche dall’attenzione alle piccole cose. Penso ad esempio alla merce appesa fuori dai negozi sulle pareti dei palazzi storici, traboccanti dalle vetrine. Per questo abbiamo preparato una nuova norma da portare all’attenzione del Consiglio Comunale, per vietare l’uso delle pareti esterne degli edifici per appendere o appoggiare merce di qualsiasi tipo, salvo che non si tratti di frutta, verdura, fiori o autorizzazioni storiche”.

Il sindaco del capoluogo di regione ha poi concluso: “Per chi non la rispetterà scatterà una sanzione e, in caso di reiterata violazione, il sequestro della merce. Una semplice regola di decoro per una città più ordinata e bella”.