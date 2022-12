'Pranzo della solidarietà', ritorna come ormai da 25 anni la giornata per i bisognosi della trattoria '4 Leoni' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:55 Share Share Link Embed

Firenze, per Natale ritorna alla trattoria 4 Leoni in piazza della Passera, il pranzo della solidarietà, momento tradizionale verso il Natale ideato dal proprietario del locale Stefano Di Puccio dedicato a tutti i bisognosi. Gli ospiti sono stati accolti nel locale, aperto solo per loro.

Circa un centinaio i presenti per il ‘Pranzo della solidarietà’ che celebra quest’anno i 25 anni. Classico il menù, che previsto versioni diverse anche per i vegetariani: ribollita e pasta al ragù o al pomodoro, spezzatino con patate, tacchino arrosto, panettone e pandoro.

In podcast l’intervista a Stefano di Puccio a cura di Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo.

“Nel 2019, l’ultima edizione prima della pandemia, toccammo il massimo di presenze con 200 persone – ha spiegato Di Puccio -. Quest’anno erano circa 100, tutti molto sorridenti e grati per questo pranzo. Ho visto gente nota, che ormai siede su questi tavoli da oltre 20 anni, altri nuovi. Ho visto giovani, qualcuno anche sotto i 40 anni, e qualche pensionato, che magari ha bisogno anche di compagnia, oltre che di un pasto caldo”.

“L’edizione 2022 la dedico a don Cuba, Danilo Cubattoli, il prete degli ultimi – ha concluso Di Puccio – Quando ho avuto l’idea del pranzo mi sono rivolto a lui per l’organizzazione, era per me una sorta di ringraziamento per il successo che stavo avendo con la trattoria. Lui mi indirizzò a Paolo Coccheri”, il fondatore delle Ronde della Carità che, tra le sue iniziative, aveva organizzato ‘i cacciatori di briciole’, volontari che raccoglievano nei ristoranti fiorentini cibo avanzato nelle cucine da poter redistribuire ai senzatetto nelle strade.