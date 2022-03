Nardella: “Raccolti 100mila euro di aiuti per Kiev”

By

Firenze, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento, ed in vista del collegamento durante il Consiglio comunale di oggi con il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha fatto il punto sulle donazioni dei fiorentini sul conto corrente aperto da Palazzo Vecchio pin favore della città di Kiev.

“Anche il consiglio comunale di Firenze avrà la possibilità di manifestare la sua vicinanza alla città di Kiev, – ha detto Nardella – vicinanza che si è concretizzata in queste settimane attraverso tanti aiuti: il conto corrente che abbiamo aperto con la Croce rossa internazionale è arrivato a quasi 100mila euro con cui possiamo mandare tanti aiuti, generi di prima necessità alla comunità di Kiev”.

“E abbiamo attivato la rete delle città europee per sostenere la capitale ucraina e tutte le città che sono sotto attacco – ha aggiunto Nardella -. Credo che ora più che mai il gemellaggio tra le città sia una grande opportunità di solidarietà e vicinanza concreta. Ospitando qui le donne e i bambini rifugiati e aiutando le città e le popolazioni locali che sono sotto le bombe”.

Firenze e Kiev sono città gemellate dal 1967, ricorda Palazzo Vecchio, e i sindaci Nardella e Klitschko in questo periodo sono in contatto costante; è attiva una linea diretta per gli aiuti alla popolazione colpita dalla guerra.