Nardella: mascherine ffp2 per studenti su bus? A Roma dicono troppo costoso…

Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella. E sul terzo mandato: “in Europa lo fanno…”

“Sono francamente dispiaciuto perché dobbiamo avere grande attenzione per i nostri giovani ma l’operazione di dare ad ogni studente che usa i mezzi pubblici per andare a scuola una mascherina, secondo quanto mi hanno detto a Roma sarebbe molto costosa”. A dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo ai microfoni di un’emittente locale.

“Qualunque cosa facciamo per la tutela della salute dei nostri ragazzi, soprattutto per l’attività scolastica che questi svolgono, sarebbe doverosa”. ha detti Nrdella. Che ha aggiunto “Stiamo vedendo se riusciamo a procurarcele da noi, anche con l’aiuto di qualche sponsor, però è un’operazione costosa. Io insisto che lo faccia lo Stato, torneremo alla carica con la Protezione civile perché le mascherine Ffp2 danno maggiori garanzie di quelle chirurgiche, anche se quest’ultime sono già un dispositivo sufficiente”

Nardella è poi intervenuto sulla qeustione del terzo maandato per i sindaci. “Cinque anni non sono niente per il governo di una città, dieci anni sono appena sufficienti. Se vogliamo davvero vedere una trasformazione completa di una città ci vogliono sicuramente più di 10 anni. In tutta Europa, nei Paesi principali, i sindaci durano più di un decennio” ha precisato il sindaco di Firenze. “Io ho avviato una trasformazione che non esiterei a definire storica di questa città – ha aggiunto Nardella- e quindi” vorrei avere “la soddisfazione di veder completato tutto. Pensiamo alla tramvia: cominceremo i lavori della linea del centro storico di San Marco-Libertà a gennaio, l’anno prossimo ci sarà anche Bagno a Ripoli, poi faremo quella dello stadio, ci sarà da completare quella per Campi Bisenzio e fare la tramvia per Sesto Fiorentino. E poi lo stadio: immaginate la goduria di essere ancora sindaco quando avremo il nuovo Franchi”.

“La mia posizione sull’aeroporto è sempre stata la stessa e non è mai cambiata: a Firenze noi siamo per un nuovo terminal, per un nuovo aeroporto e per una nuova pista. La nostra priorità non è aumentare i voli, è aumentare la sicurezza e diminuire l’inquinamento. Tutti chiacchierano sull’aeroporto, gli unici che oggi hanno ancora degli atti validi siamo proprio noi” ha anche detto Nardella. che ha concluso “non è una novità che una parte del Pd è contraria al nuovo aeroporto di Firenze così come gli altri partiti sono divisi perché il centrodestra pisano è contrario all’aeroporto di Firenze mentre il centrodestra fiorentino non lo è. Io credo che si debba superare tutti questi campanilismi”.