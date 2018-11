Nardella: “Fiorentina ha iniziato carotaggi per nuovo stadio”

“La Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell’area Mercafir, attività concrete di saggio della sede su cui dovrà sorgere il nuovo stadio”.

Lo ha annunciato ai giornalisti il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in occasione della presentazione del nuovo Pue 8Piano Urbanistico Esecutivo) per l’area di Castello. “Sono attività collegate alla progettazione, e sappiamo che la progettazione sta andando avanti”, ha aggiunto.

“Abbiamo fissato un incontro – ha spiegato Nardella – a livello tecnico e dirigenziale nei prossimi giorni: non ho motivo di temere rallentamenti, anzi, con il Pue tocchiamo un punto di non ritorno per aeroporto, Mercafir e stadio”.

Il sindaco ha anche aggiunto che “siamo a buon punto per lo studio di fattibilità del trasferimento della Mercafir”, il mercato ortofrutticolo che nelle intenzioni del Comune lascerà il posto al nuovo impianto sportivo.