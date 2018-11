Viareggio: rappresentante di gioielli rapinato per 400mila euro

Un rappresentante di gioielli, che aveva con se una valigia trolley contenente numerosi preziosi, è stato derubato ieri mattina in passeggiata a Viareggio (Lucca).

In due, in sella ad uno scooter, si sono avvicinati all’uomo, un 50enne di Genova, e lo hanno scippato, mentre stava per salire sull’auto, nei pressi della passeggiata di Viareggio. Alla vittima non è rimasto altro che dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo le indagini per risalire agli autori. Il rappresentante ha dichiarato ai militari che i gioielli rubati ammontano ad un valore approssimativo di 400mila euro, coperti da assicurazione.