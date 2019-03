Nardella: “Appello Rossi Art1-Mdp di buonsenso”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato l’appello del governatore Rossi per un’alleanza tra Articolo 1-Mdp e Partito democratico per le amministrative e le europee.

Quello del presidente della Regione, Enrico Rossi, rivolto a Articolo 1-Mdp “trovo che sia un appello di buonsenso” e “mi auguro che non cada nel vuoto, ma venga raccolto con serietà e trasparenza dai diretti interessati”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento, commentando l’appello del governatore Rossi in vista delle europee e amministrative in Toscana per un’alleanza tra Articolo 1-Mdp e Partito democratico.

“Se Articolo 1-Mdp vuole fare un accordo a livello nazionale con il Pd sulle europee – ha detto Nardella – sarebbe incomprensibile per i cittadini, per gli elettori che questo accordo non venisse fatto in modo parallelo anche a livello locale, soprattutto nelle grandi città come Firenze”.

Arturo Scotto, membro del coordinamento nazionale di Articolo Uno, si è espresso sulla possibile alleanza con il Partito Democratico. “Articolo Uno – ha detto – lavora all’obiettivo di battere la destra nei comuni come in Europa. Fermare questa onda è un imperativo per tutti quelli che si sentono di sinistra, progressisti e democratici”.

“Per questo – ha continuato Scotto – lavoriamo da mesi per coalizioni unitarie di rinnovamento, come abbiamo dimostrato in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata. Vogliamo farlo in Italia come in Toscana anche il prossimo 26 maggio. Da Zingaretti sono venute in queste ore parole importanti e impegnative sui contenuti come sulle alleanze. Mi auguro che anche nel Pd toscano prevalga questa linea. Nella maniera più pacata e franca possibile dico a quei parlamentari toscani – evidentemente ancora fermi allo choc del 4 marzo dello scorso anno – che è arrivata l’ora di togliersi l’elmetto”.

“Non si può chiedere ad Articolo Uno di portare acqua ai candidati del Pd nei 109 comuni della Toscana che andranno al voto nelle prossime amministrative e poi mettere veti su una eventuale lista unitaria dei socialisti europei, liquidandola in maniera sprezzante come ammucchiata o riedizione del passato. Così non si costruisce nessuna convergenza e si fa un danno ai tanti militanti del centrosinistra che chiedono unità e cambiamento”, ha concluso Scotto.