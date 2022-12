Nardella, Firenze può ospitare grandi congressi

Firenze, si è svolta nella mattina di oggi la presentazione della nuova macchina scenica della sala Grande del Maggio Musicale Fiorentino. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, presente all’evento ha spiegato come questa potrà essere usata anche per attività congressuale.

Inoltre, Nardella ha sottolineato come “In questi anni stiamo facendo cose che non erano mai state fatte in passato. Noi possiamo collegare il nuovo teatro dell’Opera con le due sale e con la Leopolda, e la possiamo anche collegare con la Fortezza dove abbiamo il progetto di 70 milioni che è già in corso per realizzare nuovi padiglioni. Abbiamo da poco inaugurato il rifacimento del Palazzo degli Affari, quindi a questo punto Firenze diventa una città competitiva a livello internazionale per i grandi convegni e congressi“.

“Questo si può legare anche ai grandi appuntamenti internazionali sportivi – ha aggiunto -. Per esempio abbiamo la candidatura italiana per la partenza del Tour de France del 2024, con gli organizzatori del Tour stiamo valutando l’utilizzazione di questa nuova infrastruttura del teatro del Maggio per ospitare la stampa e i media. La versatilità e la flessibilità di questo teatro è una carta in più da giocare. Invito a considerare che Firenze rispetto a 15 anni fa è in una situazione straordinariamente migliore, perché, mentre prima mancavano spazi, ora ne abbiamo tanti a disposizione. Prima la città poteva ospitare convegni o congressi medici di altra natura solo entro certi numeri, mentre ora con due sale messe in collegamento possiamo arrivare fino a 3mila persone. Non esiste in città una cosa del genere disponibile oggi. Se poi aggiungiamo i 3mila posti della cavea abbiamo una struttura che nel periodo estivo può arrivare a 6mila posti”.