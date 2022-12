Teatro del Maggio: per Natale concerto straordinario con la partecipazione del coro della Compagnia di Babbo Natale e degli Angeli del Bello

Firenze, un evento natalizio ‘fuori programma’ in Sala Zubin Mehta al Teatro del Maggio: ‘Le quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi.

Domenica 11 dicembre, alle ore 16, presso il Teatro del Maggio, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino insieme al Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio, con la straordinaria partecipazione del coro della Compagnia di Babbo Natale e degli Angeli del Bello, condurranno il pubblico nella calda atmosfera delle feste con l’esecuzione di ‘Le quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcuni dei più famosi e amati canti della tradizione natalizia.

Maestro concertatore e violino solista per la composizione vivaldiana sarà l primo violino dell’Orchestra del Maggio, Salvatore Quaranta, al pianoforte invece, per accompagnare il Coro di voci bianche, Hannah Kim.

Oltre a ‘Le quattro Stagioni’, in locandina, si spiega in una nota, un coloratissimo programma con alcune delle più famose composizioni di John Williams, John Lennon, Irving Berlin, con brani che da Harry Potter, Double trouble, toccano tra gli altri in programma Star Carol di John Rutter, A Choral Flourish di Linda Spevacek, e arrivano a Jingle Bells, White Christmas, Astro del Ciel fino all’anteprima di La notte dei Babbi Natale di Walter Savelli, scritta proprio per La Compagnia dei Babbo Natale.

Il maestro del Coro di voci bianche dell’Accademia è Lorenzo Fratini, coadiuvato nella preparazione dei giovani cantanti da Sara Matteucci che dirigerà il coro durante il concerto. Ogni adulto, cui è destinata la tariffa Intero a 30 euro, potrà acquistare biglietti al prezzo di 1 euro (tariffa Under 12) per i ragazzi che accompagnerà ad assistere allo spettacolo.

Mercoledì 7 dicembre, dalle 16 alle 18, gli Angeli del Bello venderanno i biglietti del concerto in Piazza della Signoria, sotto l’Arengario di Palazzo Vecchio. I tagliandi potranno essere acquistati oltre che sul sito del Teatro del Maggio anche presso punti vendita.