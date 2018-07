Musica W Festival XXIV Edizione

Musica W Festival dall’11 al 14 agosto al fresco delle colline toscane qualità e divertimento, con un cartellone di altissimo livello una delle poche manifestazioni italiane interamente ad ingresso gratuito dal primo all’ultimo giorno.

Anche quest’anno lo staff del Musica W Festival ha selezionato il meglio della scena musicale italiana e internazionale, partendo con il botto grazie all’alternative rock incendiario dei BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, il premiato duo chitarra/batteria Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, pronto a stupire con la nuova evoluzione artistica. Con un curriculum pazzesco e considerato come l’arista chiave della musica Dub, sarà l’inglese ADRIAN SHERWOOD il protagonista della seconda giornata del festival. Densissimo il programma di lunedì 13 agosto con gli eroi americani del noise-rock UNSANE accompagnati dall’energia garage-rock di RON GALLO, senza dubbio uno dei giovani artisti più chiacchierati del momento e poi BUNNA, vera e propria istituzione reggae con i suoi AFRICA UNITE, che selezionerà un po’ di buoni ritmi in levare nello spazio RUFFO’S.

Si finisce in grande stile con SEASICK STEVE, barbuto musicista di culto Country-Blues da Oakland, che sarà proceduto dai local hero MR. BISON.

Come cornice perfetta ci sono anche le band dello storico contest Sali sul Palco di MW, riservato agli artisti emergenti italiani più interessanti, il mercatino multietnico, gli stand slow food, il ristorante con specialità di terra e di mare, gli artisti di strada e il campeggio adiacente al festival con un costo veramente irrisorio.

PROGRAMMA E DETTAGLI:

Sabato 11 agosto:

MAIN STAGE – ANFITEATRO PARCO PUBBLICO L. MONTAUTI inizio concerti ore 21.00

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION (IT)

YOSH WALE (IT) – Primi classificati del Premio Buscaglione 2018

MUNDOO (IT)

UNDERWOODS (Sali sul palco di MusicaW)

RUFFO’S APERIMUSICAW dalle 18,45

Workshop di chitarra ROBERTO LUTI

Set live con ROBERTO LUTI E BETTA (Elisabetta Maulo)

Djset con FONTANELLI

Domenica 12 Agosto:

MAIN STAGE – ANFITEATRO PARCO PUBBLICO L. MONTAUTI inizio concerti ore 21.00

ADRIAN SHERWOOD (UK)

DESARITMIA (Sali sul palco di MusicaW)

MIPTERA (Sali sul palco di MusicaW)

RUFFO’S APERIMUSICAW – dalle 18,45

Monologo sul veganesimo con BIAGIO BIAGINI (Conciorto)

Set live con CONCIORTO

Djset con DJ BAUD

Lunedì 13 Agosto:

MAIN STAGE – ANFITEATRO PARCO PUBBLICO L. MONTAUTI inizio concerti ore 21.00

UNSANE (USA)

RON GALLO (USA)

ARTO (IT)

VESTA (Sali sul palco di MusicaW)

RUFFO’S APERIMUSICAW – dalle 18,45

Workshop di pizzica con CHIARA GARUGLIERI

Set live con MACOLA E VIBRONDA

Djset con BUNNA (Africa Unite)

Martedì 14 Agosto:

MAIN STAGE – ANFITEATRO PARCO PUBBLICO L. MONTAUTI inizio concerti ore 21.00

SEASICK STEVE (USA)

MR. BISON (IT)

BONSAI BONSAI (Sali sul palco di MusicaW)

RUFFO’S APERIMUSICAW – dalle 18,45

Workshop di bouzouki e cornamusa con I MENESTRELLI DELLA VIA FRANCIGENA

Set live con I MENESTRELLI DELLA VIA FRANCIGENA

Djset con [email protected]

Come Arrivare

In treno: Da nord o da sud treno regionale o intercity con destinazione Rosignano e poi autobus extraurbano (fermata di fronte alla stazione ) con direzione Castellina M.ma (30 min di autobus) per tutti gli orari www.atl.livorno.it alla voce extraurbano continente. In auto: da nord o da sud prendere autostrada A12 uscita Rosignano, proseguire in direzione Rosignano Marittimo e seguire le indicazioni per Castellina Marittima.

Pernottamento

È possibile campeggiare a 500 m dall’area concerti nei dintorni del campo sportivo: l’area è dotata di bagni pubblici con docce (spogliatoi del campo sportivo). Il costo del campeggio è di 10 euro forfettarie a persona per tutta la durata dell’evento.

SITO UFFICIALE