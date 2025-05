www.controradio.it Musica: al 17 luglio al Parco Mediceo di Pratolino la 10a edizione del Musart Festival Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:07 Share Share Link Embed

Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Nino D’Angelo, Diodato, Giovanni Allevi con l’Orchestra Sinfonica Italiana e l’attesa reunion dei Gatti Mézzi: sono i protagonisti del l’edizione 2025 del Musart Festival, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e in programma dal 17 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino.

Giovedì 17 luglio (ore 21,15) sarà Nino D’Angelo a inaugurare la grande arena en-plein-air del Musart Festival: l’eterno scugnizzo celebrerà oltre 40 anni di carriera ripercorrendo i grandi successi, da “Popcorn” a Patatine, da “A’ Discoteca” a “Maledetto Treno”, nell’ambito del tour “I Miei Meravigliosi Anni ’80 – Estate 2025”.

A seguire il live di Diodato, venerdì 18 luglio (ore 21,15) sempre al Parco Mediceo di Pratolino: cantautore intenso e ricercato, tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato proporrà un concerto che è un climax ascendente in cui l’artista vibra con il suo pubblico, fino a diventare un corpo unico.

E c’è la tappa al Musart Festival di Firenze tra i quattro concerti-evento che vedranno protagonista Giovanni Allevi, affiancato in questo tour “Summer MMXXV” dall’Orchestra Sinfonica Italiana: sabato 19 luglio il “filosofo del pianoforte” presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, un inno alla forza e alla rinascita scritto durante la sua lotta contro il mieloma multiplo.



“50 da ribelle” è invece il tour che riporterà dal vivo Loredana Bertè: l’artista sarà in concerto lunedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. “Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo tour: libero, sincero, ribelle come sono sempre stata – ha scritto Loredana sui suoi canali social nell’annunciare il tour – sul palco con me la mia inseparabile e potente super band Bandabertè. Quest’anno ci saranno anche tante altre sorprese”.

Già protagonista di uno straordinario concerto nell’edizione passata, Roberto Vecchioni tornerà a Pratolino mercoledì 23 luglio, nell’ambito del tour estivo “Tra il silenzio e il tuono”: un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, in cui i brani del nuovo album “L’Infinito” si intrecceranno ai classici del cantautore, in una narrazione sospesa tra musica, parole e immagini.

I concerti di Musart si chiuderanno giovedì 24 luglio con la reunion dei Gatti Mézzi.

Dopo 7 anni di stop, Francesco Bottai e Tommaso Novi torneranno a inebriarci con il loro cantautorato irriverente e colto, un sound intriso di jazz e swing su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan. Per l’occasione saranno sul palco anche storici collaboratori del duo, come Matteo Anelli, Mirco Capecchi e Matteo Consani.

Tra le novità di Musart Festival 2025, le navette gratuite, con golf-car, che collegheranno gli ingressi del Parco all’area concerti. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Informazioni, aggiornamenti e programma completo su www.musartfestival.it.

Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell’ecosistema. In occasione dei concerti del Musart Festival, sarà possibile acquistare in prevendita su TicketOne i posti auto/moto nei parcheggi allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di at – autolinee toscane, prima e dopo gli spettacoli.

NELL’AUDIO, Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze