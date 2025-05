Sciopero dei treni, alcuni regionali cancellati in Toscana

Disagi per ritardi e cancellazioni di alcuni treni anche nel nodo di Firenze a causa dello sciopero proclamato dalle sigle di base. Alla stazione di Santa Maria Novella risultavano cancellati alcuni convogli come l’AV in arrivo alle 12,11 da Roma Termini e alcuni treni regionali da Foligno, Pisa e Viareggio attesi dopo le 12. Ritardi contenuti, fino a massimo 25-30 minuti, per i treni che sono in marcia.

Lo sciopero ha penalizzato gli spostamenti dei turisti mentre i pendolari, che si erano potuti informare, si sono organizzati con le auto private o col trasporto su gomma. Anche questo sciopero dei treni deve comunque rispettare le fasce orarie di garanzia (ore 6-9 ore 18-21).