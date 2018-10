Multiservice: domani sciopero 9-11 a Firenze

Domani dalle 9 alle 11, i lavoratori di Multiservice saranno in sciopero e in presidio davanti alla sede della Giunta regionale della Toscana, in piazza Duomo a Firenze.

In concomitanza con l’incontro convocato presso la presidenza della Regione Toscana sul caso dell’azienda Multiservice, che attualmente impiega 15 lavoratori per le verifiche di legge ai 150mila impianti termici presenti a Firenze. L’appalto per il Comune scade il 30 novembre: senza una soluzione saranno licenziati dal primo dicembre.

Da parte sindacale si ipotizza una proroga dell’appalto. “Da 15 anni – afferma Daniele Collini della Fiom Cgil di Firenze – ovvero dall’istituzione del servizio, queste persone vigilano sulla sicurezza degli impianti con una media di 15mila controlli l’anno.”

“Il rischio – prosegue Collini – è che perdano il posto in un cambio di appalto che vede coinvolte le istituzioni. Un’anomalia – conclude – lontana dal tradizionale sistema di relazione serio e responsabile che da sempre contraddistingue il nostro territorio”.