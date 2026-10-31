Controradio Streaming
Sab 31 Ott 2026
Controradio Streaming
ToscanaGastronomiaMorta 'Nonna Silvi', dai video dei nipoti in cucina a influencer con...
ToscanaGastronomiaSocietà

Morta ‘Nonna Silvi’, dai video dei nipoti in cucina a influencer con 4 milioni di follower

By Redazione

E’ scomparsa all’età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata nota a livello nazionale e internazionale grazie ai contenuti dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network.

La donna, Silvana Bini, è deceduta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. A darne notizia sono i nipoti attraverso un messaggio sulla pagina ufficiale ‘nonnasilvi’.
“Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi. Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo”.
Nel post si annuncia anche che “l’azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato. Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere”.
L’attività di Nonna Silvi era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video mentre cucinava all’interno del Forno Martini a Castelfiorentino, di proprietà della famiglia. I video divennero presto virali sui social raggiungendo circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Nel 2024 era stata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani, l’anno successivo aveva ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025.
I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant’Andrea.

Articolo precedente
Tramvia Firenze: dal 2 novembre asfaltature notturne in viale Europa
Articolo successivo
Scontro all’Università per stranieri di Siena sul corso on line

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32570Cronaca19808Politica4445Cultura & Spettacolo3886Diritti2760Sanità2603

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI