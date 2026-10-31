Tramvia Firenze: dal 2 novembre asfaltature notturne in viale Europa

Procedono verso la conclusione i lavori della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Dal 2 novembre, spiega Palazzo Vecchio, sono in programma le asfaltature definitive della viabilità ai lati della tramvia in viale Europa, nel tratto da via Olanda a via Cimitero del Pino.

Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno, dalle 21 alle 5, a partire dalla direttrice in ingresso città: è interessata una corsia per volta. Le prime tre fasi, si spiega dal Comune, riguardano la direttrice di ingresso città. Dalle ore 21 del 2 novembre fino alle 5 del giorno successivo sarà in vigore il restringimento tra via del Cimitero del Pino e via Marco Polo; da mezzanotte alle 5 si aggiungerà l’interruzione della circolazione sulla corsia di ingresso sul Viadotto Marco Polo (direttrice in ingresso città) e in viuzzo del Pozzetto (tra viale Europa e via di San Piero in Palco).

La notte successiva i lavori interesseranno il tratto in ingresso città tra le due rampe del viadotto Marco Polo. Dalle 21 alle 24 del 3 novembre sarà istituito un restringimento di carreggiata e chiusa la rampa di immissione sul viadotto in uscita città; dalla mezzanotte alle 5 del 4 novembre è previsto un restringimento su viale Europa e l’interruzione della circolazione sulla rampa di uscita del viadotto Marco Polo in direzione ingresso città. L’ultimo tratto interessato dai lavori in ingresso città è quello tra la rampa di uscita dal viadotto Marco Polo e via Olanda. Dalle 21 del 4 novembre alle 5 del giorno successivo sarà in vigore un restringimento di carreggiata in quel tratto; inoltre fino alle 2 ci sarà anche la chiusura della rampa del viadotto Marco Polo in uscita su viale Europa.

Le fasi successive, dalla 4 alle 6, saranno effettuate la settimana successiva (dal 9 al 12 novembre) e riguardano la direttrice in uscita città dove è presente una corsia e quindi saranno istituite chiusure a tratti.