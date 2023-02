Mollicone, mette in dubbio la versione dell’aggressione al liceo Michelangelo: “Quel video è stato girato da uno dei ragazzi dei Collettivi”

Roma, l’on. Federico Mollicone, parlamentare di Fratelli d’Italia, e presidente della Commissione Cultura, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, è scettico sulla versione dell’aggressione agli studenti del liceo Michelangelo di Firenze da parte di militanti di Azione studentesca.

“La violenza non è mai una soluzione. Va condannata sempre e comunque. E va evitata sempre e comunque. Ho presentato questa mattina un’interrogazione al Ministro dell’Interno – ha dichiarato l’on. Mollicone – perché vengano acquisiti tutti i video e identificate tutte le persone e anche ricostruire l’azione avvenuta a Firenze”.

“Quel video – ha proseguito – è stato girato da uno dei ragazzi dei Collettivi. Quindi, giusto per completezza di informazione, ne è stato girato anche un altro) che è stato pubblicato dal ‘Il Giornale’, che è stato girato da qualcun altro che non era dei Collettivi dove non si vede la scena del ragazzo aggredito, a cui va ovviamente la mia solidarietà, ma era evidentemente una rissa. Se si vede il video integrale si vede che erano assiepati da una parte, è stato un fronteggiamento fra due gruppi. Quindi io adesso nella qualità di parlamentare ho presentato questa mattina un’interrogazione al Ministro dell’Interno perché vengano acquisiti tutti i video e identificate tutte le persone e anche ricostruire l’azione. È bene ricostruire i fatti”.