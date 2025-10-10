Middle East Now: “Non esiste un titolo adatto”

Middle East Now 2025: “Non esiste un titolo adatto”. Una riflessione, attraverso quattro film, sullo stato di devastazione e desolazione che lascia la guerra. Sabato 11 ottobre, al Cinema La Compagnia di Firenze
4 film, sullo stato di devastazione e desolazione che lascia la guerra. Introduce la giornalista Laura Silvia Battaglia, in conversazione con i registi. Sabato 11 ottobre dalle 16.15 al cinema La Compagnia.
Le Monde di Mohammad Bakri (Palestina, 2025, 6’).
L’ultimo lavoro del famoso regista e attore palestinese Mohammad Bakri, l’autore di “Jenin… Jenin”. Anteprima italiana alla presenza dell’artistic advisor Izz Aljabari
Mashed Potatoes di Suha Araj (Stati Uniti, 2024, 13’).
Mentre preparano una cena in occasione del Friendsgiving, una coppia araba discute sui meriti del giornalista americano Thomas Friedman a partire dagli attacchi dell’11 settembre fino a oggi. Con gli attori Cynthia Samuel Bakri e Adam Bakri. Anteprima italiana alla presenza della regista
One Day I Will Hug You di Mohamed Fares Al Majdalawi (Palestina, Svezia, Qatar, 2025, 18’).
Quando il padre palestinese Abou Yousef parte per Gaza dopo aver vissuto per dieci anni in Norvegia, sua figlia Mai inizia ad affrontare il distacco emotivo causato dai vent’anni di prigionia del padre in Israele. Anteprima italiana alla presenza del regista
No Title di Ghassan Salhab (Libano, 2025, 42’).
Dai quartieri meridionali di Beirut al Libano del sud, un’auto si fa strada attraverso il paese devastato. Non esiste un titolo per tanta desolazione, come sostiene il grande regista libanese Ghassan Salhab. Anteprima italiana alla presenza del regista
SPECIAL SCREENING – sabato 11 ottobre, ore 22:45 Compagnia
RIVERBOOM di Claude Baechtold (Svizzera, 2023, 96′)
L’odissea selvaggia di tre giovani giornalisti di guerra – Claude Baechtold, Paolo Woods, Serge Michel – nel caos dell’Afghanistan poco dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Un road-movie emozionante, una tragicommedia documentaristica piena di umorismo e autoironia. Alla presenza del regista e dei protagonisti