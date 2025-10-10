Regionali in Toscana, Giani: ‘domenica dobbiamo vincere e c’è bisogno di tutti’

“Domenica dobbiamo vincere e c’è bisogno di tutti”. Lo ha detto il governatore ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani alla chiusura della campagna elettorale con il Pd, Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Giani, nel suo intervento ha parlato di pace e di Gaza, tra le bandiere arcobaleno, del Pd e della Palestina esposte nel teatro. Giani ha prospettato “una politica fatta per gli altri, per la comunità”, con “una visione progressista”, citando poi alcune figure di riferimento per lui, da Pertini a Berlinguer, contrapposte al “generale Vannacci”.

Tra le figure citate dal presidente della Regione anche Roberto Benigni con il suo film “La vita è bella”. Lunga la lista dei ringraziamenti: da Schlein a Bonaccini, dai parlamentari toscani fino all’eurodeputato ed ex primo cittadino di Firenze Dario Nardella. E poi i sindaci democratici, Sara Funaro in primis: “Io mi sento sindaco tra i sindaci”, ha detto ancora Giani.

“Io le Regioni le voglio vedere tutte unite a dare battaglia” per le risorse della sanità”, ha detto in un altro passaggio del suo intervento.

Giani ha parlato di “una Toscana da sostenere sul piano economico che” al contempo “non lasci indietro nessuno” e rivendicato i risultati ottenuti in questi anni di governo. Poi, ha criticato il governo per aver impugnato diverse leggi regionali, in primis quella sul fine vita: “Volete che a difendere questa legge davanti alla Corte Costituzionale ci sia il sottoscritto che ci crede o i miei competitor che magari la ritirano? Io vorrei spiegare a chi non va a votare ‘perché tanto non fa differenza’, che su questi argomenti, sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, gli asili, cavolo che c’è la differenza. La nostra è una regione progressista, di diritti civili”. “Bisogna portare la gente a votare domenica, non pensare ‘tanto Giani vince’ – ha proseguito -. Bisogna sentire l’orgoglio di essere toscani”, “questa è la Regione di Piero Calamandrei” e “ora e sempre resistenza è il messaggio di una democrazia autentica”.

Il candidato, il cui discorso è stato scandito dagli applausi della sala, ha quindi rivendicato “la credibilità della proposta del Pd e della coalizione”, e ha riferito: “Elly, che ringrazio per la coerenza, mi lanciò una sfida, quella di cementare una coalizione che sia vincente alle prossime politiche”.