Mercato immobiliare casa 2025 previsto prudente a Firenze

Le previsioni del centro studi Nomisma per il secondo semestre del 2025 nel mercato di Firenze del settore residenziale (case) “sono improntate alla prudenza per quanto riguarda il numero delle compravendite e delle locazioni, mentre le aspettative appaiono più ottimistiche in relazione alla dinamica di prezzi e canoni”.

Lo riporta una nota in cui si dà anche conto che “nel primo semestre 2025, lo stesso mercato residenziale fiorentino evidenzia segnali di miglioramento rispetto al semestre precedente”, segnali “dovuti all’aumento dell’interesse da parte della domanda, ma anche al rialzo dei prezzi”. E’ quanto emerge dal 2/o Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma.

L’andamento delle compravendite residenziali che, nel secondo semestre del 2024, hanno segnato un aumento del +6,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. In questo scenario, i prezzi medi di vendita delle abitazioni usate hanno registrato un incremento più marcato rispetto al semestre precedente, con variazione semestrale del +2,5% e un aumento annuo del +3,4%. Gli sconti applicati in trattativa sono aumentati, tornando al 12% su base urbana, con valori più contenuti nelle zone di pregio (9,6%) e più elevati in periferia (13,7%).

Per le locazioni, gli operatori segnalano, nel secondo semestre 2025, “una domanda ancora sostenuta a fronte di un’offerta che continua a rimanere contenuta” con ulteriore aumento dei canoni di locazione (variazione semestrale +2,3%, incremento annuo +3,5%). L’aumento è più marcato nelle zone semicentrali (+3,3% su base semestrale) e centrali (+2,6%), mentre nelle zone di pregio si sono mantenuti stabili (+0,1%).

Invece per il comparto immobiliare non residenziale (uffici) c’è stata una flessione del -12,2% a consuntivo del 2024, interrompendo un ciclo di crescita durato tre anni, di conseguenza i valori medi di mercato sono calati ancora rispetto al precedente semestre (-0,8%).

Nel primo semestre 2025, il mercato della locazione di uffici ha mostrato una sostanziale stabilità, con variazioni minime dei canoni in tutte le aree urbane.

Infine a consuntivo del 2024, le compravendite di negozi hanno registrato una crescita del +0,9%, con un’intensità minore rispetto agli anni precedenti. Gli sconti applicati restano significativi, soprattutto in periferia, dove sfiorano il 13%. La locazione di negozi ha mostrato una lieve crescita dei canoni, con variazioni lievemente positive su base semestrale (+0,4%).