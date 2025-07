30enne denunciato per le botte al cane a Figline

Denunciato dai carabinieri un 30enne con l’accusa di maltrattamenti di animali: aveva riempito di botte il cane, un bassotto. E’ successo a Figline Valdarno (Firenze).

L’uomo, secondo quanto ricostruito, era in casa in compagnia della propria fidanzata e di un amico, quando, nel cuore della notte, ha dato in escandescenza e senza motivo apparente si è scagliato contro il proprio animale domestico, un bassotto, e lo ha picchiato. Gli altri due sono riusciti a togliere il cane dalle mani dell’aggressore e a portarlo fuori dall’abitazione. Dopo la segnalazione al 112 Nue, sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi.

Il cane ha subito diverse ferite ed è stato affidato all’Enpa: portato in un ambulatorio della zona, si trova in prognosi riservata, poi sarà preso in carico dal Comune di Figline.

Il 30enne, in agitazione psico-fisica, è invece stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.