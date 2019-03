MEDU: indagine sulle emergenze abitative a Firenze

Martedì 26 marzo, ore 16:30, presso il Polo Universitario di Novoli (Firenze), MEDU presenta il report “Le residenze invisibili. Indagine sulle emergenze abitative a Firenze”.

Il report nasce da un’esigenza forte di approfondire quella che negli ultimi anni è ormai diventata per gli operatori e le operatrici di MEDU a Firenze un’evidenza: le persone assistite dalla clinica mobile, anche se in maggioranza straniere regolarmente presenti sul territorio, vivono in condizioni di marginalità ed esclusione a causa di procedure burocratiche che di fatto impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali.

Discuteremo delle procedure di riconoscimento della residenza nei territori in cui opera il progetto Un Camper per i Diritti e di come il mancato accesso alla residenza anagrafica determini di fatto per molte persone una vita di invisibilità e di diritti negati.

Intervengono:

Dr.ssa Gloria Vitaioli di Medici per i Diritti Umani – MEDU

Dr Enrico Gargiulo – ricercatore UniVe

Dr Stefano Gallo – ricercatore CNR – ISSM Napoli,

Prof.ssa Ivana Acocella, Prof. Alberto Tonini – IRMI – UniFi

Mariachiara Boldrini, Giulia Gozzini, Elettra Grandis, Isabella Moricca,

Viola Passoni, Perparim Uhixi – Tirocinanti UniFi

Avv. Eugenio Alfano – ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione

Dr.ssa Ernestina Servo – Cooperativa Dedalus di Napoli

Modera:

Dr.ssa Serena Leoni di Medici per i Diritti Umani – MEDU

Al termine del dibattito sarà offerto un aperitivo presso il Caffè College House a via Tosi 4/5.

INFO:

Polo Universitario di Novoli, Via Silvano Tosi 1, Edificio D15 aula 004, Firenze

335/1853361