Matteo Biffoni: ” Comune Prato ha speso quasi 5 milioni di euro in più per le bollette”

Il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, ha detto che il comune ha già speso quasi 5 milioni in più per le bollette e che la spesa aumenterà quando dovranno essere riscaldati anche gli edifici pubblici.

“Un Comune come Prato -ha detto Biffoni- nel periodo pre-invernale ha speso quasi 5 milioni di euro in più per le bollette rispetto al 2021, non so cosa succederà adesso quando dovremo riscaldare scuole, uffici, piscine.”

“In più le famiglie – continua il sindaco di Prato- vessate da queste bollette, quelle della famosa zona grigia si è ampliata, sono coloro che nel momento in cui succede qualche spesa imprevista si devono rivolgere ai servizi sociali“.

“Questo ci fa spavento – ha aggiunto Biffoni – perché per ora teniamo, cerchiamo di buttare il pallone in calcio d’angolo ma diventa sempre più difficile. E ripeto le prossime bollette saranno ancora più pesanti, questo è semplicemente buttare soldi, oltre al sostegno alle famiglie e alle imprese noi non possiamo fare interventi come rifare la strada, sistemare un giardino”.

Il sindaco Biffoni ha poi aggiunto che “nel quadro degli ultimi dl per gli enti locali non c’è nulla” ma noi “auspichiamo che nel corso del confronto con il Governo all’assemblea nazionale di Anci”.