Covid-19: 2228 nuovi casi in Toscana

In Toscana nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 2.228 i nuovi casi di Covid-19: 372 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.856 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.499.661. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.432.234, ossia il 95,5% dei casi totali. Al momento in Toscana risultano pertanto 56.335 positivi al Covid-19. Di questi 462, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 18, 1 in meno, si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna. Sono 6 i defunti, 3 uomini e 3 donne con un’età media di 90,3 anni. Tre di loro risiedevano a Firenze, uno a Pisa, uno a Siena e uno a Grosseto.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.144 tamponi molecolari e 9.978 tamponi antigenici rapidi: di questi il 20% è risultato positivo. Sono invece 2.590 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’86% di questi è risultato positivo.

In 55.873 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, ossia 900 in più rispetto a ieri, più 1,6%.

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale e sono visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità.