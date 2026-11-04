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Mattarella a Firenze per la festa delle Forze Armate e cerimonia sull’alluvione dell’Arno

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella. Il Capo dello Stato è atteso al piazzale Michelangiolo per le celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella. Il Capo dello Stato è atteso al piazzale Michelangiolo per le celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Nel pomeriggio sarà a Palazzo Vecchio, nel salone dei Cinquecento, per partecipare alla cerimonia commemorativa dei 60 anni dall’alluvione dell’Arno. All’arrivo in stazione il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso delle persone presenti. Con Mattarella è arrivato alla stazione di Firenze il ministro della Difesa Guido Crosetto per partecipare alle celebrazioni per la Festa delle Forze armate.

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