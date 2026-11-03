Alluvione ’66: domani Mattarella a Firenze

Oggi e domani il clou delle celebrazioni nel 60esimo anniversario dell’alluvione di Firenze. Domani ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella.

Si è cominciato stamani Stamattina nella chiesa dei Santi Apostoli e Biagio, con l’ l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale in un incontro sulla conoscenza del rischio idrogeologico e della preparazione alle emergenze. Alle 10 nella ex chiesa di Santo Stefano la proiezione di Fango 10 speciale di Rai Toscana sull’alluvione, insieme al documentario L’urlo dell’Arno. Altra proiezione alle 15 nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio con il filmato storico dell’intervento del l’Esercito nel ’66 a Cura dello Stato Maggiore. Al termine Poste Italiane presenterà un timbro commemorativo dell’Alluvione di Firenze : gli appassionati di filatelia lo potranno chiedere sul momento a uno stand dedicato.

Alle 17.30 nel Salone seduta commemorativa Solenne del consiglio comunale intitolata alla «Generazione degli Angeli del fango» . Angeli del Fango protagonisti anche alla alla Pergola alle 18.30 con Gli esseri umani quando piove, Alle 19-30 invece la Bi- blioteca Nazionale Centrale aprirà le porte in via Magliabechi 2 per visitare i luoghi più colpiti dalla piena, che la invase fino all’attuale piano rialzato.

Domani giornata di celebrazioni istituzionali con l’arrivo in cittià del Presidente Sergio Mattarella. Alle 9 di mattina in Santa Croce celebrerà il cardinale Gualtiero Bassetti, poi alle 10.15 partirà un corteo verso ponte alle Grazie da cui sarà deposta in Amo una corona. Alle 16.30 il Salone de’ Cinquecento accoglierà il Capo dello Stato per la cerimonia che sarà anche in streaming. Sempre a Palazzo secchio inaugurazione alle 18 della mostra Firenze per il mondo, il mondo per Firenze in Sala d’Arme. Sempre domani al Teatro Niccolini col concerto, dalle 20, dei solisti dell’Accademia del Maggio. Infine alle 21 , allo spazio Alfieri, lo spettacolo 66 ore. Un fiume, una città, un popolo