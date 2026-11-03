Controradio Streaming
Mar 3 Nov 2026
Controradio Streaming
ToscanaDirittiAlluvione Firenze: Gambelli, oggi abbiamo bisogno di angeli di pace
ToscanaDiritti

Alluvione Firenze: Gambelli, oggi abbiamo bisogno di angeli di pace

By Redazione

“Quella vicenda che abbiamo conosciuto qui a Firenze degli angeli del fango potrebbe essere attualizzata nel senso che oggi abbiamo bisogno di angeli di pace, di persone che proteggendo il patrimonio possano essere capaci di suscitare in coloro che ammirano le nostre opere d’arte di lavorare per il bene comune, di impegnarsi davvero per un mondo più giusto e fraterno”. Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, a margine dell’evento “Conoscere il rischio, prevenire i danni, prepararsi al futuro”.

“Gli angeli del fango sono stati soprattutto giovani e quindi direi che questo ha molto da dirci oggi nel tempo presente – ha aggiunto -. E’ importante fare in modo che i giovani possano esprimere la loro speranza: molte volte ci richiamano con le loro parole e anche con il loro modo di manifestare la paura del futuro”.

Per Gambelli, “ascoltare i giovani e renderli protagonisti essi davvero del futuro è un modo con cui noi possiamo suscitare in loro la speranza ed è la speranza poi il motore della dell’unità e della pace”.

Articolo precedente
Lucio Corsi il nuovo singolo “Napoleone Buonanotte” in programmazione su Controradio
Articolo successivo
Orti urbani Livorno, un centinaio occupanti a presidio area contro sgombero

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32582Cronaca19817Politica4446Cultura & Spettacolo3887Diritti2761Sanità2603

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI