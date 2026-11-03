Pm apre fascicolo per omicidio colposo su morte fotoreporter Moggi

Moggi che lavorava per La Nazione e molto noto in città, secondo una ricostruzione sarebbe stato travolto dalla sua vettura che era posteggiata su una strada in forte pendenza, nei pressi della sua abitazione.

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, sulla morte del fotoreporter Gianluca Moggi, rimasto coinvolto in incidente col proprio Suv il 2 novembre sulla collina di Marignolle.

Il fotografo, che lavorava per La Nazione e molto noto in città, secondo una ricostruzione sarebbe stato travolto dalla sua vettura che era posteggiata su una strada in forte pendenza, nei pressi della sua abitazione.

A lanciare l’allarme, ieri pomeriggio, è stata la moglie dopo aver scoperto il cadavere. Le indagini dovranno ricostruire la dinamica, il movimento del mezzo, accertando eventuali avarie alla vettura.

La morte di Gianluca Moggi ha colpito emotivamente la città, come in via del Parione dove gli ultimi abitanti storici ricordano la sua famiglia che, un tempo, viveva nei pressi e ha gestito nello stesso posto un esercizio commerciale per più generazioni