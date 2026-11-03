Morto a Firenze il fotoreporter Gianluca Moggi

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana esprimono “profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Gianluca Moggi, 68 anni, storico fotogiornalista de La Nazione, morto in un incidente nella zona di Marignolle, a Firenze”. Cordoglio e vicinanza alla famiglia dalla redazione di Controradio.

Con la sua macchina fotografica ha raccontato per decenni la storia di Firenze e della Toscana, documentando alcuni dei momenti più significativi della cronaca e della vita culturale della città. Dalle vicende del Mostro di Firenze alle tournée internazionali del Maggio Musicale Fiorentino, Moggi ha saputo testimoniare con sensibilità e professionalità eventi e protagonisti del nostro tempo.

Nel 2024 aveva ricevuto il Premio giornalistico Umberto Chirici nella categoria fotografi, promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dalla sua Fondazione, per un celebre scatto di Pietro Pacciani durante il processo sul Mostro di Firenze.

“La scomparsa di Gianluca Moggi lascia un grande vuoto nel giornalismo toscano – dichiarano Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana – Con il suo obbiettivo ha raccontato pagine importanti della nostra storia, sempre con passione, sensibilità e dedizione. Perdiamo un professionista di grande valore e un testimone attento della vita della nostra comunità”.

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana “si stringono con affetto alla famiglia, ai colleghi de La Nazione e dell’agenzia New Press Photo e ai tanti amici che oggi ne piangono la scomparsa”.

“Non c’era evento in città senza la presenza di Gianluca Moggi, storico fotogiornalista de La Nazione – sottolinea in una nota la sindaca di Firenze, Sara Funaro -, sempre pronto a documentare i momenti ufficiali, ma anche a cogliere con il suo obiettivo ogni dettaglio, ogni gesto spontaneo. Immagini che oggi diventano ricordi ancora più preziosi. Di Gianluca, ricorderò anche il modo di essere, sempre accogliente e affettuoso, oltre alla passione con cui svolgeva il suo lavoro”. “Con lui Firenze perde un professionista che ha contribuito a raccontare con le immagini e custodire la memoria della nostra città – aggiunge Funaro in una nota -. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e a coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.

Con Gianluca Moggi se ne va un grande professionista dell’informazione, un testimone attento e appassionato della storia di Firenze e della Toscana. Attraverso il suo obbiettivo ha saputo immortalare momenti, personaggi e avvenimenti che hanno segnato la vita della nostra comunità, lasciandoci un patrimonio di immagini che è anche memoria collettiva. La sua scomparsa è una perdita dolorosa per il giornalismo e per tutta la città”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.