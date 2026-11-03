Nervi e Spleen, superospiti delle semifinali del 38° Rock Contest!

Le semifinali dell’edizione 2026 si arricchiscono di due superospiti live: venerdì 20 Novembre sarà Nervi a concludere la serata, giovedì 26 invece saranno gli Spleen ad infiammare il palco del Glue di Firenze. Ingresso gratuito, ore 21:30

Firenze continua ad essere un laboratorio vitale per la musica contemporanea, capace di muoversi agilmente tra la raffinatezza della nuova canzone d’autore e l’impatto sonoro dell’alt-rock. Scelti ad incarnare questo fermento sul palco delle semifinali del Rock Contest sono due progetti distinti per vocazione, ma accomunati da un forte radicamento nella dimensione dal vivo: il percorso cantautorale di Nervi, moniker di Elia Rinaldi, e la giovanissima e potente band degli Spleen.

Giovanissimo esordiente sul palco del Rock Contest con la band alt/psych Finister e finalista dell’edizione 2019 con il suo progetto solista, Nervi rappresenta da anni una delle penne più originali e riconoscibili della nuova canzone italiana. Definito dallo stesso Rinaldi come “tragic pop” — un incrocio magnetico tra dark pop, glam rock e cantautorato intriso di ironia e disincanto —, il progetto ha poi conquistato consensi unanimi vincendo il concorso Primo Maggio Next (approdando al Concertone Rai del 2020), Musica da Bere e il Premio Buscaglione, fino alla finale di Musicultura. Dopo la visibilità nazionale ottenuta ai Live di X Factor nel 2022 e l’EP Un Tipo Timido, pubblica nel 2024 l’acclamato album d’esordio E Poi Svegliarsi Presto (per Pioggia Rossa Dischi), seguito da un tour di oltre cinquanta concerti e collaborazioni live con nomi come Lucio Corsi. Il 2026 apre una nuova matura fase creativa con i singoli Tra le spine e i serpai, Ma si immagini se… e Temporale, realizzati insieme a Dente (anche lui caro amico del Rock Contest), che cura l’intera produzione del prossimo album in uscita a gennaio 2027. Assieme alle sei band in gara, sul palco pel Glue per la semifinale di venerdì 20 Novembre, Nervi presenterà alcuni brani dell’imminente album.

Gli Spleen invece hanno bruciato ogni tappa con un’urgenza alternative/rock dal respiro internazionale. Formatisi nel 2024 da musicisti classe 2005 e messi sotto contratto subito da Contempo Records, si impongono subito nella scena underground toscana con gli EP Dystopic School e Making Plans for Nigel (cover del brano immenso degli XTC), conquistando rapidamente anche il pubblico britannico con date sold out a Londra (all’Hope & Anchor). Tra il 2025 e il 2026 l’attività live esplode: aprono il tour di Piero Pelù, dividono il palco con Buzzcocks, Afterhours, Marlene Kuntz e Bambole di Pezza, partecipano al Rebellion Festival di Blackpool e approdano allo Sherwood Festival di Padova. Il 22 maggio 2026 esce GUSH, il primo album in studio che sancisce la loro consacrazione, seguito da un’estate da protagonisti in apertura ai Litfiba (a Milano, Roma e Firenze), al fianco di The Darkness al Pistoia Blues e degli Skunk Anansie a Bari e Pisa, per poi fare ritorno nel circuito live del Regno Unito. Li vedremo, assieme alle sei band in gara, sul palco pel Glue per la semifinale di giovedì 26 Novembre

Due live da non perdere per due traiettorie che, partendo dalle stesse radici fiorentine, raccontano una scena in continuo movimento: da un lato la cura artigianale di un pop d’autore obliquo e teatrale, dall’altro l’impeto di un alt-rock che guarda direttamente ai palchi d’oltremanica. Le due serate ci accompagneranno verso la grande finale al TENAX del 6 dicembre, che vedrà, ospite speciale live la “nostra” amata LAMANTE. Dove se non al Rock Contest?

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Prossimi appuntamenti:

Giovedì 12 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Karlitos Denti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla

Semifinali

Venerdì 20 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Special guest NERVI

Giovedì 26 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze) – Special guest SPLEEN

SERATA FINALE

Domenica 6 Dicembre – TENAX (Firenze) – Special guest LAMANTE (prevendite su DICE)