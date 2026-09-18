Marradi: comune lancia concorso di idee per trasformare in museo la casa di Dino Campana

Si intitola “House of Poetry”, il concorso internazionale di architettura dedicato alla rifunzionalizzazione della casa di Dino Campana a Marradi (Firenze), così da trasformarla in museo contemporaneo. A lanciare il concorso è il Comune di Marradi, che si avvale di Yac-Young architects competitions.

La casa di Campana, si spiega in una nota del comune di Marradi, è disabitata da molti anni, recentemente è stata acquisita al patrimonio pubblico. Il concorso è aperto a progettisti da tutto il mondo con l’obiettivo di trasformare l’edificio in un luogo capace di custodire la memoria del poeta e, allo stesso tempo, di accogliere ricerca, formazione, incontri, mostre e nuove forme di produzione culturale.

Un polo culturale con realizzazione della Casa Museo Dino Campana e la creazione di nuovi spazi dedicati alla cultura e alla cittadinanza, tra cui le sedi del Centro studi campaniani “Enrico Consolini” e della Fondazione “Marradi Cultura – Dino Campana”. Si prevedono inoltre aree espositive, anche permanenti, un archivio e ambienti polifunzionali per eventi e attività pubbliche. “‘House of Poetry’ si propone così non soltanto come progetto di recupero architettonico – sottolinea il sindaco di Marradi Tommaso Triberti -, ma come occasione di rigenerazione culturale e territoriale, capace di rafforzare l’identità di Marradi e di trasformare il patrimonio culturale locale in uno strumento per attrarre nuovi visitatori contribuendo alla vitalità della comunità locale”.

Il concorso mette a disposizione un montepremi complessivo di 15.000 euro, con 8.000 euro al primo classificato, 4.000 euro al secondo, 2.000 euro al terzo e due Gold Mention da 500 euro, oltre a 10 menzioni d’onore e 30 progetti finalisti. A valutare le proposte sarà una giuria composta da architetti di riconosciuto prestigio internazionale e rappresentanti di rilievo per il Comune di Marradi. Le iscrizioni saranno aperte dal 21 settembre al 13 dicembre, la consegna degli elaborati è fissata per il 16 dicembre, mentre l’esito sarà pubblicato il 25 gennaio 2027. Il concorso internazionale è aperto a studenti, laureati e professionisti, che potranno partecipare individualmente o in gruppo. Non è richiesta l’iscrizione a un albo professionale né una formazione specificamente architettonica.