“Le Piagge in bici”: una pedalata collettiva per scoprire il quartiere e inaugurare il nuovo bikebox Biclò

Sabato 19 settembre, dalle ore 15.30, un pomeriggio dedicato a mobilità sostenibile, socialità, inclusione e cultura che terminerà con l’inaugurazione del bikebox Biclò presso la Casa di Comunità Le Piagge, il primo parcheggio di questo tipo per bici, installato su suolo pubblico nel Comune di Firenze.

Una pedalata collettiva per attraversare e riscoprire il quartiere de Le Piagge, tra parchi, passaggi poco conosciuti, storie e teatro. Un progetto nel quale ha un ruolo centrale Urban Housing Coop Net, realtà impegnata nella promozione di una cultura dell’abitare cooperativo e di modelli di comunità capaci di mettere in relazione persone, territorio e servizi.

«L’appuntamento nasce nell’ambito de Il Filo Verde, il progetto che mette in connessione housing sociale, spazi pubblici e servizi di prossimità, con l’obiettivo di contribuire alla qualità della vita attraverso il verde, la mobilità sostenibile e servizi rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili – dice Tancredi Attinà, Coordinatore Urban Housing Coop Net.

L’iniziativa si svolge con il contributo di Fondazione CR Firenze, il cui sostegno rende possibile un percorso che unisce dimensione sociale, rigenerazione degli spazi, sostenibilità e partecipazione.

Il pomeriggio prenderà il via alle 15.30 con una biciclettata aperta a grandi e piccoli, promossa in collaborazione con Fiab Firenze Ciclabile, alla scoperta delle Piagge attraverso parchi, percorsi e luoghi meno conosciuti del quartiere.

Durante il percorso, “Pedalando si racconta”, saranno proposte letture teatrali a cura degli allievi della scuola di teatro del Teatro delle Spiagge, nell’ambito delle attività curate da Teatri d’Imbarco. La bicicletta diventa così anche uno strumento per conoscere il territorio attraverso le parole, le storie e la creatività.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà alle 17.00, con l’inaugurazione dei due bikebox Biclò previsti dal progetto, il primo posizionato proprio all’ingresso della Casa di Comunità Le Piagge e il secondo all’interno del Social Housing Osteria Social Club.

L’avvio del servizio di parcheggio sicuro “Biclò” rappresenta un intervento concreto a sostegno della mobilità ciclabile e dell’uso quotidiano della bicicletta, mettendo a disposizione della comunità un servizio che favorisce una mobilità più sostenibile e integrata con i servizi e gli spazi del quartiere.

«Dopo la prima sperimentazione all’SMS di Rifredi e il network di 10 postazioni presenti nel Comune di Scandicci, grazie al progetto ‘Il Filo Verde’ installiamo il nostro primo bikebox su suolo pubblico anche a Firenze: mettiamo così a disposizione dei cittadini, degli operatori e degli utenti della Casa di Comunità un luogo sicuro dove poter parcheggiare la propria bici, al riparo da intemperie e furti, grazie al sistema di apertura digitale tramite l’app Bicló», dichiara Jacopo Ammendola, presidente della cooperativa Biclò.

“Le Piagge in bici”, iniziativa organizzata in occasione della Settimana europea della mobilità, è il risultato della collaborazione tra numerose realtà che operano sul territorio e condividono l’idea di una città più inclusiva, sostenibile e attenta alle relazioni di comunità: Fondo Housing Toscana, Abitare Toscana, Comune di Firenze – Quartiere 5, FIAB Firenze Ciclabile, Cooperativa sociale K2B, Consorzio di cooperative sociali COOB, Osteria Social Club, Università degli Studi di Firenze – DIDA, Dipartimento di Architettura, Controradio.

Una rete eterogenea che mette insieme istituzioni, realtà dell’abitare, associazioni, cultura, università, comunicazione e servizi, con un obiettivo comune: fare del quartiere uno spazio vissuto, accessibile e capace di generare nuove occasioni di incontro.

Al termine della pedalata e dell’inaugurazione è prevista una merenda aperta a tutti, per concludere il pomeriggio con un ulteriore momento di socialità e confronto.