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Ven 18 Set 2026
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Firenze: Camion dei vigili del fuoco si ribalta all’imbocco dlela FIPILI

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
vigili
Foto Controradio

Incidente stradale stamani per un camion dei vigili del fuoco che si stava recando su un intervento: il mezzo si è ribaltato nei pressi della rampa di accesso alla Fi-Pi-Li, sul viadotto dell’Indiano.

A bordo del mezzo sei vigili di cui cinque rimasti feriti, età tra i 38 e i 54 anni, e trasportati in codice giallo quattro all’ospedale di Careggi, uno a Torregalli. A seguito degli esami di routine, tre sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni di prognosi, per due operatori si è reso necessario il ricovero.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:35. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, il conducente, a causa del fondo stradale reso scivoloso dalle intense precipitazioni appena terminate, ha perso il controllo dell’automezzo che prima ha urtato un mezzo pesante in sosta nell’area del parcheggio scambiatore e poi si è ribaltato su un fianco.

I sei vigili del fuoco a bordo sono riusciti a uscire autonomamente dalla cabina di guida e si sono subito adoperati per prestare soccorso agli occupanti di una roulotte rimasta coinvolta nell’impatto: all’interno c’erano tre bambini, rimasti illesi, che hanno poi lasciato l’area insieme ai familiari. La sala operativa dei vigili ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale, un’autogru e il mezzo polisoccorso da Firenze Ovest.

Sul posto anche i funzionari e il comandante Vicario che poi ha fatto visita ai vigili portati in ospedale. E’ intervenuta la polizia Locale per i rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità: la strada è rimasta chiusa con ripercussioni sul traffico venendo poi riaperta.

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