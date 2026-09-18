Firenze: Camion dei vigili del fuoco si ribalta all’imbocco dlela FIPILI

Incidente stradale stamani per un camion dei vigili del fuoco che si stava recando su un intervento: il mezzo si è ribaltato nei pressi della rampa di accesso alla Fi-Pi-Li, sul viadotto dell’Indiano.

A bordo del mezzo sei vigili di cui cinque rimasti feriti, età tra i 38 e i 54 anni, e trasportati in codice giallo quattro all’ospedale di Careggi, uno a Torregalli. A seguito degli esami di routine, tre sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni di prognosi, per due operatori si è reso necessario il ricovero.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:35. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, il conducente, a causa del fondo stradale reso scivoloso dalle intense precipitazioni appena terminate, ha perso il controllo dell’automezzo che prima ha urtato un mezzo pesante in sosta nell’area del parcheggio scambiatore e poi si è ribaltato su un fianco.

I sei vigili del fuoco a bordo sono riusciti a uscire autonomamente dalla cabina di guida e si sono subito adoperati per prestare soccorso agli occupanti di una roulotte rimasta coinvolta nell’impatto: all’interno c’erano tre bambini, rimasti illesi, che hanno poi lasciato l’area insieme ai familiari. La sala operativa dei vigili ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale, un’autogru e il mezzo polisoccorso da Firenze Ovest.

Sul posto anche i funzionari e il comandante Vicario che poi ha fatto visita ai vigili portati in ospedale. E’ intervenuta la polizia Locale per i rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità: la strada è rimasta chiusa con ripercussioni sul traffico venendo poi riaperta.