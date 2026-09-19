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Migranti: nuovo sbarco della Ocean Viking a Marina di Carrara

By Chiara Brilli
Migranti: nave Ocean Viking attesa a Carrara il 30 aprile

La Ocean Viking, nave dell’ong Sos Sos Mediterranée, con 23 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo meridionale, sta facendo rotta verso il porto di Marina di Carrara. L’arrivo è previsto per le 7 di lunedì 21 settembre. La nave, spiega il Comune, attraccherà alla banchina Fiorillo.

Quello di lunedì sarà il quarto sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara: complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano sale a 24 a partire dal 30 gennaio 2023. Da allora con quelli di lunedì saranno arrivati complessivamente a Marina di Carrara 2.516 migranti. Per la Ocean Viking lunedì sarà l’ottava volta a Marina di Carrara: l’ultimo sbarco sotto le Apuane risale al 23 marzo scorso con 116 migranti a bordo. Tutte le operazioni saranno coordinate dalla prefettura di Massa-Carrara: i migranti una volta sbarcati saranno accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento quindi partiranno per strutture di accoglienza.

-“Penso che allungare ulteriormente un viaggio già difficile e già doloroso di per sé, sia veramente un segno di grande cattiveria. Anche su questo io credo che il Governo dovrebbe tornare indietro e dimostrarsi un pochino più umano”. E’ quanto ha affermato Alessandra Nardini, assessora della Toscana con delega ad accoglienza e migrazione, a margine di una conferenza stampa a Firenze, commentando lo sbarco a Marina di Carrara della Ocean Viking, con 23 migranti a bordo, previsto per lunedì mattina.
“Sarò li, come ci sono stata per i precedenti sbarchi, perché credo che sia fondamentale far capire alle persone che arrivano che le istituzioni ci sono, per noi si tratta di esseri umani. Tra l’altro in questo sbarco sono coinvolti nuovamente minori, donne e ci risulta anche una donna in stato di gravidanza. E questo probabilmente sarà l’ennesimo episodio in cui ascolteremo anche i racconti delle torture, delle atrocità che hanno dovuto subire”.

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