TOSCANA. Massimiliano Del Sordo, segretario generale FNS Cisl Toscana, lancia l’allarme. «In provincia di Firenze le piante organiche del ministero prevedono circa 530 unità, ma nei vari turni ce ne sono in servizio circa 420. È un numero assolutamente insufficiente per la gestione dell’ordinario, che va in crisi totale di fronte a interventi più complessi». Il punto sul lavoro dei Vigili del fuoco alla fine di un’estate molto difficile, tra problemi di organico ed emergenze continue. Ai nostri microfoni Massimiliano Del Sordo.
Vigili del fuoco in affanno: “Sotto organico del 30%”
/
RSS Feed