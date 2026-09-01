Tra pochi giorni riaprono le scuole, con quali problematiche?

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TOSCANA. A Firenze mancano insegnanti, in 300 dicono no perché la città è troppo costosa, molti edifici sono fatiscenti, quasi quanto i programmi. Gli studenti sono fragili, i genitori invadenti, i docenti stanchi, i telefoni distraggono, l’intelligenza artificiale incombe. Ogni problema riceve il proprio convegno, il proprio esperto, la propria riforma annunciata. Per il resto, tutto bene? Lo chiediamo a Simone Cavari, Dirigente Scolastico dell’ISIS “Piero Gobetti – Alessandro Volta” di Bagno a Ripoli.