www.controradio.it A Firenze una nuova aggressione ad un autista di AT, sindacati sul piede di guerra Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:44 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="dREMQseq2j"><a href="https://www.controradio.it/podcast/a-firenze-una-nuova-aggressione-ad-un-autista-di-at-sindacati-sul-piede-di-guerra/">A Firenze una nuova aggressione ad un autista di AT, sindacati sul piede di guerra</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/a-firenze-una-nuova-aggressione-ad-un-autista-di-at-sindacati-sul-piede-di-guerra/embed/#?secret=dREMQseq2j" width="500" height="350" title="“A Firenze una nuova aggressione ad un autista di AT, sindacati sul piede di guerra” — www.controradio.it" data-secret="dREMQseq2j" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

FIRENZE. Una nuova aggressione a un autista di Autolinee Toscane a Firenze. L’aggressione è avvenuta sulla linea 2 in piazza Dalmazia. E’ quanto reso noto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri (territorio di Firenze). “L’autista è stato colpito ripetutamente al volto da pugni ed è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Un episodio di una gravità inaudita”. I sindacati annunciano un presidio di protesta sotto la Prefettura di Firenze per chiedere la piena attuazione del Protocollo per il miglioramento della sicurezza del Tpl fiorentino. Parla Riccardo Tozzi della Filt Cgil Toscana.