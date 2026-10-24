Manifestazioni a Firenze, Confcommercio ‘negozi Ponte Vecchio chiuderanno’

Confcommercio ha invitato i propri associati ad affrontare la giornata “con attenzione e prudenza, senza allarmismi”, invitando a segnalare “immediatamente” all’associazione “eventuali movimenti sospetti o situazioni anomale”.

In previsione delle manifestazioni annunciate per oggi pomeriggio a Firenze i negozi di Ponte Vecchio, gioiellerie, oreficerie e orologerie di lusso, chiuderanno alle 14.30: è quanto si apprende dalla Confcommercio di Firenze-Arezzo, che sta tenendo i contatti con prefettura e questura.

Confcommercio ha invitato i propri associati ad affrontare la giornata “con attenzione e prudenza, senza allarmismi”, invitando a segnalare “immediatamente” all’associazione “eventuali movimenti sospetti o situazioni anomale”. La sola polizia municipale ha predisposto 32 pattuglie, alle quali si aggiungono quelle di polizia, carabinieri, guardia di finanza e le squadre antisommossa: sono decine e decine gli uomini delle forze dell’ordine mobilitati per la ricognizione, in divisa o in borghese, delle piazze che potrebbero ospitare le manifestazioni annunciate per oggi. I controlli, estesi anche nelle stazioni, vengono effettuati pure nei centri commerciali di Firenze e provincia.

Riguardo ai negozi del centro con o senza le vetrine blindate, sono regolarmente aperti salvo alcune eccezioni. In piazza Strozzi è regolarmente aperto un mercatino in programma oggi e domani.